Stato dell’Arte Festival a Lecce: musica, arte e cultura tra sostenibilità e tutela dell’acqua

LECCE – Torna a Lecce, per la seconda edizione, il “Stato dell’Arte Festival” (SDAF), diretto artisticamente da GeGè Telesforo e organizzato da Icon Radio Visual Group. Il festival, incentrato sul tema dell’acqua come valore da salvaguardare, propone tre giorni di eventi gratuiti in luoghi simbolici e non convenzionali della città.

Dalla Fiermontina Luxury Home al Teatro Paisiello, da Parco delle Cave a Masseria Provenzani, sono previsti concerti, performance, talk culturali, video installazioni e mostre d’arte. Tra gli ospiti, l’attore e regista Rocco Papaleo, il pianista americano Aaron Parks con il trio, e le performance musicali di studenti dei Conservatori pugliesi. La prestigiosa mostra dell’artista Salvatore Sava valorizzerà, tra l’altro, un’opera dell’architetto portoghese Alvaro Siza.

“SDAF restituisce alla città la dimensione palpitante dell’arte e del confronto culturale – ha commentato il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone – e si conferma modello di contemporaneità, tra tradizione e innovazione”.

Il festival conta sul sostegno di Regione Puglia, Comune di Lecce, Acquedotto Pugliese, Conservatorio “Tito Schipa” e numerosi partner culturali e tecnici. Tutti gli eventi sono ad accesso gratuito, con raccolta fondi per la Croce Rossa durante i concerti principali.

Per il programma completo: www.elastica.eu