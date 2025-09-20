Giovani trovati con droga e denaro: arrestati a Tricarico

– Due ragazzi di 19 anni, entrambi originari della provincia di Taranto, sono stati arrestati a Tricarico (Matera) dai Carabinieri con l'accusa di spaccio di stupefacenti.

I militari hanno trovato i due giovani in possesso di 290 grammi di cocaina e 325 grammi di marijuana. Durante l'operazione, è stata sequestrata anche una somma di circa 5.900 euro in contanti, ritenuta provento dell'attività di spaccio.

Dopo la convalida degli arresti, il GIP di Matera ha disposto per i due 19enni la misura cautelare degli arresti domiciliari.