Lo show di Graziano Galatone chiude la sagra dell’uva da tavola di Castellaneta

CASTELLANETA - Domenica 21 settembre, alle 20.30, nel piazzale antistante la Chiesa dell’Assunta a Castellaneta (Ta), nell’ambito della Sagra dell’uva da tavola, si terrà il concerto di Graziano Galatone, cantante e attore teatrale noto per il suo ruolo iconico del capitano Phoebus de Chateaupers nel musical “Notre-Dame de Paris” di Riccardo Cocciante.Accompagnato da una band di musicisti professionisti, Galatone sarà il protagonista di uno spettacolo musicale brillante e coinvolgente, un viaggio nella musica fatto di suoni, melodie ed emozioni, presentato con lo stile inconfondibile istrionico e carismatico dello showman. Un concerto travolgente che omaggia le più belle canzoni della musica italiana e internazionale, che hanno fatto emozionare e ballare intere generazioni. Quello portato in scena da Galatone sarà uno show unico, di puro divertimento, un viaggio musicale che, con un crescendo di emozioni, assicurerà un grande coinvolgimento di pubblico.Nato a Palagianello nel 1973, Graziano Galatone è cantante, attore e autore. Il suo percorso artistico ha preso il volo nei primi anni 2000 quando è diventato l’interprete di Phoebus nel celebre musical “Notre-Dame de Paris”, diventando uno dei volti più amati dal teatro musicale italiano. La sua voce potente e la presenza scenica lo hanno reso protagonista anche in altri spettacoli di rilievo come “Tosca – Amore disperato” di Lucio Dalla, dove ha vestito i panni di Cavaradossi, e “Il principe della gioventù” di Riz Ortolani nel ruolo di Lorenzo il Magnifico.Galatone si distingue non solo come interprete, ma anche come autore e regista. Nel 2009 ha scritto e diretto il musical “Bernadette – Il miracolo di Lourdes”, dimostrando una profonda sensibilità artistica e spirituale. Nel 2010 è stato Renzo Tramaglino ne “I promessi sposi – Opera moderna” di Michele Guardì, consolidando la sua fama nel panorama teatrale nazionale. Ha collaborato con Lucio Dalla anche come autore, firmando il brano “Flauto” per l’album “Angoli nel cielo”. Nel 2019 è entrato nel cast del programma televisivo “I Fatti Vostri” su Rai2, curando la parte musicale. Nel 2024 ha diretto la nuova produzione italiana di “Shrek the Musical”, confermando la sua versatilità e il suo impegno nella promozione del teatro musicale.Artista poliedrico e profondamente legato alla sua terra, la Puglia, Galatone continua a incantare il pubblico con talento, passione e autenticità. Durante la serata l’artista tarantino porterà in scena il suo live show musicale, pensato per celebrare la bellezza della tradizione e l’energia del Sud. Con la sua voce potente e il suo carisma, interpreterà brani tratti dai suoi musical più celebri, da “Tosca” a “Notre-Dame” passando per “Il principe della gioventù”, oltre a pezzi inediti e omaggi alla musica italiana.Galatone live - Piazzale antistante Chiesa dell’Assunta – Castellaneta (Ta)Inizio spettacolo: 20.30