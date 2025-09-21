Giulia Fortunato incoronata Miss Summer Salento 2025 alla Masseria Cillarese di Brindisi

BRINDISI – Una serata di fascino, emozioni e spettacolo ha illuminato la Masseria Cillarese di Brindisi, teatro della finale di Miss Summer Salento 2025, il concorso di bellezza ideato e organizzato da Marcello Altomare e Niko Fiore, giunto alla 15ª edizione. L’evento ha confermato ancora una volta il Salento come palcoscenico privilegiato per manifestazioni di prestigio, capaci di unire glamour, intrattenimento e cultura.

Sul palco si sono sfidate 27 giovani finaliste, esibendo carisma, talento e personalità. A conquistare il titolo di Miss Summer Salento 2025 è stata Giulia Fortunato di Squinzano, premiata per eleganza e presenza scenica. La corona le è stata simbolicamente consegnata da Marianna Polo di Gallipoli, Miss Summer Salento 2024, sancendo la continuità e il prestigio del concorso.

La serata è stata condotta dal giornalista Nico Lorusso, mentre le immagini sono state curate da Giuseppe Bello Roma, che ha immortalato ogni momento con grande maestria. Le performance artistiche della scuola di danza “Cuori Danzanti”, diretta da Simona De Giuseppe, hanno aggiunto un tocco di spettacolo e magia alla finale.

Oltre alla vincitrice assoluta, sono stati assegnati anche titoli speciali:

Miss Summer Salento Flashback 2025 : Aurora Caponi (Brindisi)

Miss Summer Salento Bikini 2025 : Vittoria Patisso (Taurisano)

Miss Summer Salento Eleganza 2025 : Alessia Ligato (Squinzano) e Rebecca Palumbo (Brindisi)

Miss Summer Salento Web 2025 : Eleonora Pulli (Squinzano)

Giuseppe Bello Roma Art Photography 2025: Anastasia De Pascalis (Squinzano) e Elisea De Tommaso (Brindisi)

Le vincitrici saranno protagoniste nei prossimi mesi di servizi fotografici e iniziative legate al concorso, continuando a rappresentare il Salento con eleganza e talento.

Miss Summer Salento 2025 conferma il suo ruolo come evento capace di unire bellezza, arte e cultura, celebrando giovani talenti e valorizzando la regione come terra di fascino, passione e creatività.