Serie A, l’Inter torna al successo: 2-1 al Sassuolo a San Siro
|Inter fb
MILANO – L’Inter ritrova la vittoria in Serie A, imponendosi per 2-1 sul Sassuolo allo stadio San Siro. I nerazzurri partono subito forte: Carlos Augusto prova a rendersi pericoloso nei primi minuti, poi al 14’ arriva il vantaggio grazie a Dimarco, che porta in vantaggio la squadra di casa.
Il Sassuolo non resta a guardare e crea diverse occasioni con Berardi, Thuram ed Esposito, senza però trovare il gol. Nella ripresa il neoentrato Pinamonti si avvicina al pari, ma è ancora l’Inter a colpire: il 2-0 arriva con Carlos Augusto, il cui tiro viene deviato da Muharemovic.
Nel finale il Sassuolo accorcia con Cheddira, ma il gol non basta per evitare la sconfitta. Con questo successo, l’Inter consolida il morale e torna a muovere la classifica, mentre il Sassuolo esce da San Siro con l’amaro in bocca.