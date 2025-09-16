Grottaglie, arrestato 31enne per stalking: trovato con coltello e arnesi da scasso

GROTTAGLIE - Un 31enne di Grottaglie è stato arrestato dalla polizia con le accuse di stalking, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, già denunciato più volte dalla ex compagna per minacce e comportamenti persecutori, è stato sorpreso dagli agenti nel cortile dell’abitazione della donna.

Alla vista delle forze dell’ordine ha reagito con violenza, tentando lo scontro fisico. Bloccato e messo in sicurezza, è stato perquisito insieme alla sua auto: al suo interno i poliziotti hanno trovato un coltello a serramanico e diversi arnesi da scasso.

Il 31enne è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.