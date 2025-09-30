Il Coordinamento Nazionale del Gruppo Giovani Federmanager arriva per la prima volta in Puglia



Per la prima volta, la Puglia ospiterà il Coordinamento Nazionale del Gruppo Giovani Federmanager, un appuntamento di rilievo che vedrà la partecipazione delle delegazioni provenienti da ogni parte d'Italia. L'incontro si terrà sabato 4 ottobre 2025, presso la Sala Congressi di Confindustria Brindisi (Corso Garibaldi, 53), dalle ore 10:30 alle 16:00.





Un’occasione unica di confronto, crescita e condivisione per i giovani manager del nostro Paese, chiamati a portare idee, progetti e visioni per il futuro del management e del sistema produttivo italiano.





Un sentito ringraziamento va a Confindustria Brindisi per l’ospitalità e un plauso speciale all’ing. Arturo Quarta, Coordinatore Regionale del Gruppo Giovani Federmanager Puglia, la cui determinazione e instancabile dedizione hanno reso possibile l’arrivo di questo prestigioso appuntamento nazionale nella nostra regione.





La Puglia si prepara dunque ad accogliere e valorizzare le energie e le competenze delle nuove generazioni di manager, con l’obiettivo di confermare il proprio ruolo da protagonista nello sviluppo e nell’innovazione del Paese.



