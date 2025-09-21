Bitonto, un premio alle cinque imprese-top del settore olivicolo-oleario

BITONTO – Saranno cinque le aziende alle quali nella serata di oggi, domenica 21 settembre a Bitonto, sarà assegnato il Premio Ravanas; altrettante le singole personalità e i ricercatori ai quali verrà consegnato il riconoscimento. Complessivamente, 10 premiati per i risultati ottenuti nella valorizzazione del settore olivicolo-oleario su diversi fronti: l’impegno umano e sociale, l’innovazione tecnologica, l’imprenditoria, la ricercar accademica e l’attività politica. Saranno assegnate due Borse di Studio e ogni premiato riceverà un dipinto realizzato da un artista e professionista terlizzese, l’architetto Domenico Sforza.La prima edizione del Premio, patrocinata da Ministero dell’Agricoltura e Regione Puglia in un impegno che mette in campo le istituzioni nazionali e regionali, è organizzata dalla Fondazione Ravanas, istituita ufficialmente nel 2025, alla quale aderiscono come soci fondatori Italia Olivicola, Oliveti Terra di Bari, la cooperativa Agricoltura progresso di Terlizzi, la cooperativa “Lavorazioni prodotti agricoli” di Corato, la cooperativa Eurocoop di Ruvo di Puglia, l’oleificio cooperativo Terra di Olivi e l’oleificio cooperativo Goccia di sole di Molfetta, la cooperativa Produttori olivicoli Bitonto, l’oleificio cooperativo Cima di Bitonto, Onofrio Spagnoletti-Zeuli e Finoliva Global Service SPA Società Benefit. La neonata Fondazione, inoltre, è sostenuta da Regione Puglia, CCIAA di Bari e Comune di Bitonto.. Stasera, alle ore 18.30, la serata-evento si terrà in Piazza Cattedrale e prenderà il via con uno spettacolo musicale. La cerimonia di consegna dei premi sarà preceduta da un convegno sulla “Promozione delle eccellenze agroalimentari: le sfide future e gli strumenti per affrontarle”. Ad aprirlo saranno i saluti istituzionali di Francesco Paolo Ricci, sindaco di Bitonto. A seguire, vi saranno gli interventi di: Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario MASAF; Donato Pentassuglia, assessore all’Agricoltura della Regione Puglia; Laajimi Abderraouf, vicedirettore esecutivo del COI Consiglio Oleicolo Internazionale; Cristiano Fini, presidente nazionale CIA Agricoltori Italiani; Gennaro Sicolo, presidente di Italia Olivicola e di CIA Puglia; Luciana di Bisceglie, presidente Camera di Commercio di Bari; Annastella Carrino, docente Università di Bari; e Nicola Pice, presidente del comitato scientifico Fondazione Ravanas. Il convegno sarà coordinato dal giornalista Enzo Magistà.