Helen Mirren a Gallipoli: visita al Centro ILMA e appello per donazioni
|ph_Sergio De Riccardis
GALLIPOLI – In pieno agosto, l’attrice Premio Oscar Helen Mirren ha visitato il Centro ILMA, l’Istituto multidisciplinare per la lotta ai tumori della Lilt di Lecce, portando il suo sostegno e lanciando un appello per contribuire alla dotazione tecnologica della struttura.
Accolta dal fondatore e direttore dell’Istituto, l’oncologo Giuseppe Serravezza, insieme al presidente della Lilt di Lecce Simonetta Pepe, al vice presidente Alfredo Tamborrini e ai tecnici della Direzione Lavori, Mirren ha percorso i vari Dipartimenti del Centro, che una volta completato offrirà servizi gratuiti e accessibili a tutti: prevenzione e diagnosi precoce, riabilitazione fisica e psicologica, assistenza socio-sanitaria, divulgazione scientifica e formazione. Particolare attenzione sarà rivolta alla ricerca applicata per ridurre l’incidenza dei tumori.
“Qui ho visto passione, competenza e speranza. Ma anche una sfida che tutti noi possiamo contribuire a vincere”, ha dichiarato Mirren, testimonial dell’Istituto insieme al marito Taylor Hackford nella campagna “We are ready. Are you?”. L’attrice ha quindi lanciato un appello diretto: “Il Centro ILMA ha bisogno di un supporto concreto per potenziare la propria dotazione tecnologica. Donare significa dare più forza alla lotta contro i tumori e garantire servizi accessibili a tutti”.
|ph_Sergio De Riccardis
Durante la visita, durata poco più di due ore, Mirren ha incontrato progettisti e supervisori dei lavori, approfondendo la storia del progetto, nato dal basso grazie alle donazioni dei cittadini e alla dedizione dei volontari della LILT di Lecce. Ha visitato ambulatori, biblioteca, aule didattiche, auditorium, area riabilitativa con piscina e laboratori di ricerca, fermandosi con gli operai per una foto-ricordo e ringraziandoli per il loro impegno quotidiano.
Al termine, l’attrice ha registrato un messaggio video davanti all’Istituto:
"Sono di fronte al Centro ILMA-Lilt di Lecce. Una struttura straordinaria dedicata alla prevenzione del cancro, realizzata grazie alle donazioni di persone comuni. Il prossimo passo è dotarla di macchinari costosi per diagnosticare e studiare le cause della malattia. Speriamo di raccogliere fondi per completare questo progetto e proiettarlo verso il futuro. Questo è un traguardo straordinario per il Salento, di cui sono cittadina onoraria, e sono orgogliosa di farne parte."
Il direttore Serravezza e il presidente Pepe hanno espresso il loro ringraziamento all’attrice e alla volontaria Gabriella, che ha coordinato la visita: “La presenza di Helen Mirren è un segno di vicinanza importante e un potente messaggio di speranza. Il suo appello alle donazioni può cambiare il destino di molte persone. Continueremo a impegnarci affinché la salute sia un diritto universale. Chiediamo a istituzioni, imprese e cittadini di sostenerci concretamente in questa sfida”.