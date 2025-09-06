Helen Mirren a Gallipoli: visita al Centro ILMA e appello per donazioni

ph_Sergio De Riccardis

In pieno agosto, l’attrice Premio Oscar Helen Mirren ha visitato il Centro ILMA, l’Istituto multidisciplinare per la lotta ai tumori della Lilt di Lecce, portando il suo sostegno e lanciando un appello per contribuire alla dotazione tecnologica della struttura.

Accolta dal fondatore e direttore dell’Istituto, l’oncologo Giuseppe Serravezza, insieme al presidente della Lilt di Lecce Simonetta Pepe, al vice presidente Alfredo Tamborrini e ai tecnici della Direzione Lavori, Mirren ha percorso i vari Dipartimenti del Centro, che una volta completato offrirà servizi gratuiti e accessibili a tutti: prevenzione e diagnosi precoce, riabilitazione fisica e psicologica, assistenza socio-sanitaria, divulgazione scientifica e formazione. Particolare attenzione sarà rivolta alla ricerca applicata per ridurre l’incidenza dei tumori.

“Qui ho visto passione, competenza e speranza. Ma anche una sfida che tutti noi possiamo contribuire a vincere”, ha dichiarato Mirren, testimonial dell’Istituto insieme al marito Taylor Hackford nella campagna “We are ready. Are you?”. L’attrice ha quindi lanciato un appello diretto: “Il Centro ILMA ha bisogno di un supporto concreto per potenziare la propria dotazione tecnologica. Donare significa dare più forza alla lotta contro i tumori e garantire servizi accessibili a tutti”.

ph_Sergio De Riccardis

Durante la visita, durata poco più di due ore, Mirren ha incontrato progettisti e supervisori dei lavori, approfondendo la storia del progetto, nato dal basso grazie alle donazioni dei cittadini e alla dedizione dei volontari della LILT di Lecce. Ha visitato ambulatori, biblioteca, aule didattiche, auditorium, area riabilitativa con piscina e laboratori di ricerca, fermandosi con gli operai per una foto-ricordo e ringraziandoli per il loro impegno quotidiano.

Al termine, l’attrice ha registrato un messaggio video davanti all’Istituto:

"Sono di fronte al Centro ILMA-Lilt di Lecce. Una struttura straordinaria dedicata alla prevenzione del cancro, realizzata grazie alle donazioni di persone comuni. Il prossimo passo è dotarla di macchinari costosi per diagnosticare e studiare le cause della malattia. Speriamo di raccogliere fondi per completare questo progetto e proiettarlo verso il futuro. Questo è un traguardo straordinario per il Salento, di cui sono cittadina onoraria, e sono orgogliosa di farne parte."

Il direttore Serravezza e il presidente Pepe hanno espresso il loro ringraziamento all’attrice e alla volontaria Gabriella, che ha coordinato la visita: “La presenza di Helen Mirren è un segno di vicinanza importante e un potente messaggio di speranza. Il suo appello alle donazioni può cambiare il destino di molte persone. Continueremo a impegnarci affinché la salute sia un diritto universale. Chiediamo a istituzioni, imprese e cittadini di sostenerci concretamente in questa sfida”.