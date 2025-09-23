I Dialoghi di Trani XXIV edizione: patrimonio e innovazione

TRANI – Giovedì 25 settembre, alle ore 16:30, nella cornice di Palazzo Valenzano a Trani, si terrà l’incontro, dedicato al rapporto tra conservazione del patrimonio e sostenibilità energetica, nell’ambito della XXIV edizione de

L’evento prevede i saluti istituzionali di Luigi La Rocca, Capo del Dipartimento Tutela Patrimonio Culturale; Fabrizio Magani, Direttore DG ABAP; Anita Guarnieri, Soprintendente ABAP BAT-FG; Amedeo Bottaro, Sindaco di Trani; Andrea Roselli, Presidente Ordine Architetti P.P.C. BAT; Alessandro Cervino, Vicepresidente Ordine Ingegneri BAT.

Il fulcro dell’appuntamento sarà la presentazione del libro “Conservazione ed efficienza energetica dell’edilizia storica” (Nardini Editore) di Alessia Buda, con introduzione a cura della Dirigente DG ABAP Cristina Bartolini. Il volume analizza le opportunità e le criticità di un approccio integrato alla tutela e al miglioramento delle prestazioni energetiche del patrimonio storico.

Dialogheranno con l’autrice la Soprintendente arch. Anita Guarnieri, il Prof. Stefano della Torre, cattedra UNESCO presso il Politecnico di Milano, e la ricercatrice ISPC-CNR arch. Letizia Martinelli. Il dibattito offrirà spunti concreti su metodologie, casi studio e strategie, rivolgendosi a studiosi, professionisti e cittadini interessati al futuro dei centri storici.

L’iniziativa è promossa dalla Soprintendenza ABAP per le province BAT e Foggia e dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con il coinvolgimento del Comune di Trani, dell’Ordine degli Architetti P.P.C. BAT e dell’Ordine degli Ingegneri BAT. La partecipazione all’evento darà diritto a 3 CFP per Architetti e Ingegneri.