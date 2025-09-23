Tonga Summer Christmas: il Natale arriva a settembre a Gallipoli

GALLIPOLI – Giovedì 25 settembre ildi Gallipoli (Lungomare Galileo Galilei) anticipa il Natale con una festa rock fuori dagli schemi: il, un party unico per dire addio all’estate e dare il benvenuto alla stagione invernale del locale gemello, il Ballast di Alezio.

Il villaggio natalizio rock’n’roll trasformerà il Tonga in un’atmosfera magica tra luci, neve… sì, a settembre!… mercatino e soprattutto il Rock Christmas Show, la band che rivisiterà i classici natalizi in chiave rock e blues. Sul palco Raffaella Roccasecca e Fausto Cota (voci), Gigi Russo (tastiere), Tonio Longo (basso), Filippo Longo (batteria) e Marco Fersini (chitarra), con sacchetti di caramelle distribuiti al pubblico sotto un cielo di neve.

Programma della serata

Alle ore 18:00 inizieranno i laboratori creativi per bambini, per vivere la magia del Natale in versione estiva. Durante tutta la serata sarà aperto il mercatino di Natale con artigianato, idee regalo e sorprese. Il clou della serata sarà il Rock Christmas Show, con musica energica, caramelle volanti e atmosfera magica.

“Vogliamo regalare un momento speciale, ringraziare chi ci ha seguito tutta l’estate e dare il benvenuto al Ballast, pronto a vivere un inverno da protagonista”, dichiara Luciano Squillante, titolare del Tonga.

📍 Info utili

Dove: Tonga, Lungomare Galileo Galilei, Gallipoli

Quando: Giovedì 25 settembre 2025, dalle ore 18:00

Ingresso: Gratuito

Info e prenotazioni: 3481924578 (anche WhatsApp)