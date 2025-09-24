'Imprò - la sfida spettacolo di improvvisazione teatrale' venerdì 26 settembre al Teatro Asfalto a Lecce



Al via la XIV stagione teatrale "Improvviva – Rassegna Nazionale di Improvvisazione Teatrale". Infiniti mondi, con l'organizzazione artistica a cura di Improvvisart. Info al 3287686080 www.improvvisart.com





LECCE - Infiniti mondi, un mosaico cangiante, un cielo pieno di costellazioni da visitare e di terre da esplorare. Il teatro d’improvvisazione non si limita a raccontare: rimescola il passato e il presente, immagina mondi ideali e possibili, alternative luminose alla realtà concreta, spesso dura e immobile. È un rito fragile e potente, un laboratorio di futuro dove attori e spettatori camminano insieme su un filo invisibile. Qui l’effimero diventa risposta, la fantasia si fa resistenza, l’imprevedibile apre varchi per cambiare prospettiva. E' un esercitazione mentale, fisica ed emozionale al cambiamento. Perché i mondi non finiscono mai, e il teatro è il luogo dove possiamo inventarli, viverli e, forse, cambiare quello reale.





Primo spettacolo della rassegna sarà Imprò, che vedrà in scena gli attori di Improvvisart.





"Imprò" è il format di Improvvisazione Teatrale più amato in Italia, in cui gli attori si sfideranno a colpi di game e risate, dando vita ad uno spettacolo unico e irripetibile.





Imprò ha una cornice dinamica, un notaio puntiglioso, un brillante presentatore e massima interazione con il pubblico. E’ uno spettacolo intenso e sorprendente, uno show frizzante e divertente, unico ed irripetibile, un vero concentrato di energia.





Dopo aver chiesto al pubblico i titoli delle storie da mettere in scena, i luoghi in cui ambientarli o addirittura i personaggi che saranno i protagonisti, le due agguerrite squadre si sfideranno a suon di risate per accaparrarsi il favore del pubblico, che al termine di ogni game esprimerà il proprio voto. Gli attori improvviseranno su temi, generi teatrali, categorie letterarie e cinematografiche, alternando momenti di risate e divertimento ad attimi di pura poesia. Sul palco si prenderà spunto dall’attualità, dalla televisione, dal teatro per creare storie magiche, divertenti, poetiche, esilaranti, surreali. Si potrà chiedere ai giocAttori di improvvisare in rima, senza l’uso delle parole, alla maniera di Shakespeare, Pirandello, Tarantino, Tinto Brass, in stile western, giapponese, e tanto altro ancora.





INFO:

Imprò – sfida spettacolo di improvvisazione teatrale

26 settembre 2025 – ore 20:30

Teatro Asfalto, via Birago 60 - Lecce

Ingresso €12 + 0,60 di commissione di prevendita. Biglietti ridotti per universitari.

Info al 3287686080 - Evento con posti limitati