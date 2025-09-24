Intelligenza artificiale tra etica, diritto e innovazione: presentato a Conversano il volume della GP4AI

CONVERSANO - Nella Biblioteca Civica “M. Marangelli” di Conversano, lunedì 22 settembre 2025, si è svolta la presentazione del volume "L’intelligenza artificiale tra regolazione ed esperienze applicative", edito da Cacucci e promosso dall’ente del Terzo Settore GP4AI - Global Professionals for Artificial Intelligence, nell’ambito del Festival europeo Lectorinfabula, giunto alla sua ventunesima edizione.Il volume, curato dal professor Antonio Felice Uricchio, Presidente dell’ANVUR - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, e dall’avvocato Claudio Caldarola, Presidente della GP4AI - Global Professionals for Artificial Intelligence, raccoglie i contributi di numerosi studiosi e giuristi di rilievo internazionale, per la maggior parte appartenenti al medesimo Ente.La presentazione del volume è stata scritta dal professor Franco Gallo, Presidente emerito della Corte costituzionale.L’incontro, moderato dalla professoressa Laura Sabrina Martucci, Direttrice del Master UNIBA - “Terrorismo, prevenzione della radicalizzazione eversiva, sicurezza e cybersecurity. Politiche per l’integrazione interreligiosa e interculturale e per la deradicalizzazione”, ed esperta di processi di deradicalizzazione, e ha visto gli interventi dei curatori, il professor Antonio Felice Uricchio e l’avvocato Claudio Caldarola, del professor Mario Caligiuri, Presidente della Socint - Società Italiana di Intelligence, da lungo tempo in stabile collaborazione strategica con la GP4AI - Global Professionals for Artificial Intelligence sui temi dell’intelligence e dell’intelligenza artificiale, nonché della professoressa Raffaella Scelzi, PhD, studiosa di teoria del linguaggio e della comunicazione inclusiva.Tra i numerosi presenti, la Presidenza della GP4AI - Global Professionals for Artificial Intelligence ha rivolto un ringraziamento alla dottoressa Daniela Mazzucca, Presidente della Fondazione “Giuseppe Di Vagno”, per l’impeccabile ospitalità. Sono stati inoltre salutati il professor Donato Malerba, Direttore del Dipartimento di Informatica e Coordinatore scientifico del Progetto PNRR FAIR - Spoke 6, e il professor Gianfranco Lagioia, ordinario di Scienze merceologiche e Delegato del Rettore per l’UCNSBC, entrambi soci onorari della GP4AI - Global Professionals for Artificial Intelligence.L’evento ha offerto un confronto di altissimo profilo sui temi giuridici, etici e sociali connessi allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, confermando il ruolo della GP4AI - Global Professionals for Artificial Intelligence, prestigioso ente del Terzo Settore italiano multidisciplinare, quale punto di riferimento per la promozione di una governance algoritmica fondata sulla responsabilità, sulla trasparenza e sulla tutela dei diritti fondamentali, nella prospettiva di una autentica costituzione digitale europea.Perché leggerlo: il volume si propone come punto di riferimento imprescindibile per le istituzioni, per i professionisti, per gli studiosi e per i cittadini, analizzando il quadro normativo europeo, AI ACT, la Legge italiana sulla IA 2025, e le esperienze applicative. È una lettura che aiuta a comprendere le sfide concrete del presente e a immaginare con maggiore consapevolezza il nostro futuro con l’intelligenza artificiale.Il Presidente Caldarola ha concluso sottolineando che l’innovazione non può essere affidata soltanto alla tecnologia e al mercato, ma deve radicarsi nell’etica, nel diritto e in una responsabilità quanto più possibile condivisa. Ma soprattutto ha ricordato che “il diritto può e deve restare scritto dagli Umani.”