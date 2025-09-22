Movimento Consumatori, una voce salentina nel direttivo nazionale: Sorrento guiderà per il Salento le battaglie su fisco e transizione energetica









Un accento salentino per la prima volta guiderà le battaglie dei consumatori italiani. Il Cav. Antonio Sorrento è infatti il primo rappresentante del Salento a essere eletto nel consiglio direttivo nazionale del Movimento Consumatori, in occasione del XIII Congresso che ha celebrato i 40 anni dell’associazione a Torino.





Una scelta che non è solo simbolica, ma che mira a portare le istanze del Salento e le specificità territoriali al centro dell’agenda dell’associazione. Sorrento, nel suo nuovo ruolo, avrà un mandato preciso: “Punteremo sulla tutela sanitaria, sulla salute ambientale e sulla nascita di un Osservatorio sulla Transizione Energetica Sostenibile – annuncia –. Inoltre, mi dedicherò con particolare attenzione alla tutela dei contribuenti, per un fisco più equo che non trascuri i diritti dei consumatori”.





La sua elezione è avvenuta nel quadro di un ricambio generazionale e di una nuova strategia che vede Alessandro Mostaccio alla presidenza, Piero Pacchioli come segretario generale e Gustavo Ghidini nel ruolo di presidente onorario.





Il congresso, dal titolo “Chiamata Collettiva”, ha lanciato una forte spinta verso l’apertura e la collaborazione con la società civile per affrontare le nuove sfide globali: dalla disinformazione alla crisi climatica, dalle disuguaglianze alla tutela dei diritti nel digitale.





“Il compito dell’associazione – ha dichiarato Bruno Maizzi, riconfermato vicepresidente – sarà non solo tutelare i consumatori ma coinvolgere la società civile”. Un progetto ambizioso di partecipazione che, da oggi, ha una chiara e storica connotazione meridionale.