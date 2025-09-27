Serie B, Bari e Sampdoria non si fanno male: 1-1 al San Nicola tra errori e delusioni

FRANCESCO LOIACONO – La quinta giornata di Serie B conferma le difficoltà di Bari e Sampdoria, entrambe lontane da una forma convincente. Al San Nicola finisce 1-1 una sfida povera di emozioni, con i gol concentrati in tre minuti e poco altro da segnalare.Clima disteso sugli spalti, dove la Curva Nord ha reso omaggio agli ospiti in segno di gemellaggio, ma in campo lo spettacolo non è arrivato. Caserta ha cambiato modulo passando dal 4-3-3 al 3-5-2, affidando la difesa a Nikolaou, Vicari e Meroni. Una scelta che non ha garantito la stabilità necessaria, nonostante una Sampdoria poco incisiva.L’equilibrio si rompe al 28’, quando Pafundi sorprende Nikolaou e serve Depaoli, bravo a sfruttare l’errore di Meroni e firmare lo 0-1. La reazione del Bari è immediata: al 31’ Dickmann crossa dalla destra e Moncini di testa trova il pari. Due lampi che resteranno gli unici veri momenti degni di nota del match.Il resto è una partita bloccata, con poche idee e tanta confusione. Donati e Caserta hanno mostrato due squadre ancora prive di identità e di ossatura, incapaci di incidere. Un segnale preoccupante per il Bari, costruito per puntare ai playoff ma incapace di imporsi anche contro una Sampdoria fragile e timorosa.La classifica, per ora, racconta di due squadre invischiate nelle retrovie, ben lontane dalle ambizioni estive.