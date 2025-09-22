“La Divina Commedia Opera Musical” al Teatro Team di Bari: un kolossal senza tempo

BARI - Unica, maestosa, universale. Dopo aver conquistato platee in Italia e all’estero, torna a Bari uno degli spettacoli più amati degli ultimi anni:, in scena alsabato 21 e domenica 22 marzo 2026.

Una produzione monumentale, firmata Mic International Company e distribuita da Patagonia Group, con 50 tra attori e tecnici, 300 costumi realizzati ad hoc e un imponente impianto scenico che dà nuova vita al capolavoro immortale di Dante Alighieri.

Successo internazionale e riconoscimenti prestigiosi

Lo spettacolo ha registrato ripetuti sold-out in Italia e all’estero, conquistando nel 2025 anche il pubblico asiatico con un’applauditissima tournée in Cina. Tra i riconoscimenti ottenuti: la medaglia d’oro della Società Dante Alighieri, il titolo di miglior musical al Premio Persefone (2019 e 2020) e il riconoscimento istituzionale del Senato della Repubblica. Un curriculum che ne certifica l’altissimo valore culturale e artistico.

Uno spettacolo totale: musica, tecnologia e poesia

Sotto la regia di Andrea Ortis – che con Gianmario Pagano ha curato anche i testi – e con le musiche composte dal maestro Marco Frisina, lo spettacolo trasforma Inferno, Purgatorio e Paradiso in un’esperienza immersiva. Le proiezioni 3D avvolgono il pubblico in un viaggio che rende accessibile e contemporaneo l’universo dantesco, conquistando spettatori di tutte le età.

L’edizione 2026

La nuova stagione presenterà scene inedite e testi rielaborati, arricchendo ulteriormente un allestimento già definito un moderno kolossal teatrale.

📍 Date a Bari – Teatro Team (via Giustina Rocca, sn):

Sabato 21 marzo 2026 – ore 16:30 👉 Biglietti

Sabato 21 marzo 2026 – ore 21:00 👉 Biglietti

Domenica 22 marzo 2026 – ore 17:00 👉 Biglietti

Un appuntamento imperdibile per chi ama il teatro, la musica e la grande letteratura. “La Divina Commedia Opera Musical” non è solo uno spettacolo: è un’esperienza che unisce arte, emozione e tecnologia nel segno del Sommo Poeta.



