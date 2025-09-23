Tricase, bambino di 10 anni travolto da un furgone parcheggiato: è cosciente

TRICASE – Paura questa mattina a Tricase, in via Roberto Caputo, dove un bambino di dieci anni è stato travolto da un furgone privato di un corriere espresso all’uscita dalla scuola.

Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo, parcheggiato dal proprietario per effettuare una consegna, si sarebbe mosso autonomamente a causa della pendenza della strada e di un probabile guasto al freno a mano, travolgendo il piccolo e sbattendolo contro un muro. Alla guida del furgone non c’era nessuno al momento dell’incidente.

Il bambino è stato subito soccorso dai presenti e trasportato dai sanitari del 118 in ospedale, dove viene tenuto sotto osservazione. Fortunatamente è cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.