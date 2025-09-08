“Le Voci della Dea”: un viaggio immersivo tra mito e femminilità a Santeramo in Colle
SANTERAMO IN COLLE – Giovedì 11 settembre 2025 il Centro Visite della Grotta di Sant’Angelo ospiterà “Le Voci della Dea”, un evento multisensoriale che celebra la femminilità in tutte le sue sfaccettature, tra musica, teatro, arte e gastronomia.
Organizzato dall’Associazione CieloTerra in collaborazione con l’Archeoclub d’Italia “don Ignazio Fraccalvieri” di Santeramo in Colle e Alimurgia, lo spettacolo propone un percorso immersivo tra i diversi archetipi femminili, portando in scena quattro potenti figure della mitologia: Atena, Demetra, Afrodite e Artemide, interpretate rispettivamente da Lucia Bolognese, Maria Teresa Melodia, Stefania Carulli e Diana Spoto, con Floriana Gravela nel ruolo della Sognatrice.
La drammaturgia e la regia sono a cura di Rosalia Stellacci, mentre le musiche originali, eseguite da Olga Montanaro alla chitarra, e le illustrazioni di Veronique Burrascano, arricchiscono l’esperienza artistica, trasformando la serata in un vero viaggio sensoriale. Lo spettacolo vuole essere un atto di riappropriazione culturale, mostrando la complessità dell’essere donna: saggezza e strategia, passione e bellezza, indipendenza e selvatichezza, cura e generosità.
La serata inizierà alle 19:00 con il raduno al Centro Visite, seguito alle 19:30 da una visita guidata agli spazi museali della Grotta, a cura dell’Archeoclub d’Italia. Lo spettacolo avrà inizio alle 20:30, mentre alle 21:30 è previsto un apericena con degustazioni di ingredienti di alta qualità e vini biologici, a cura di Alimurgia.
Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al 3339161363 o tramite la piattaforma Orangogo.
Il Centro Visite della Grotta di Sant’Angelo si trova a Santeramo in Colle, Lamalunga Sant’Angelo, Strada comunale esterna (Google Maps).
Un’occasione imperdibile per riscoprire e celebrare la ricchezza e la diversità del femminile, in un luogo carico di storia e suggestione.