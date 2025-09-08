“Le Voci della Dea”: un viaggio immersivo tra mito e femminilità a Santeramo in Colle

SANTERAMO IN COLLE – Giovedì 11 settembre 2025 ilospiterà, un evento multisensoriale che celebra la femminilità in tutte le sue sfaccettature, tra musica, teatro, arte e gastronomia.

Organizzato dall’Associazione CieloTerra in collaborazione con l’Archeoclub d’Italia “don Ignazio Fraccalvieri” di Santeramo in Colle e Alimurgia, lo spettacolo propone un percorso immersivo tra i diversi archetipi femminili, portando in scena quattro potenti figure della mitologia: Atena, Demetra, Afrodite e Artemide, interpretate rispettivamente da Lucia Bolognese, Maria Teresa Melodia, Stefania Carulli e Diana Spoto, con Floriana Gravela nel ruolo della Sognatrice.

La drammaturgia e la regia sono a cura di Rosalia Stellacci, mentre le musiche originali, eseguite da Olga Montanaro alla chitarra, e le illustrazioni di Veronique Burrascano, arricchiscono l’esperienza artistica, trasformando la serata in un vero viaggio sensoriale. Lo spettacolo vuole essere un atto di riappropriazione culturale, mostrando la complessità dell’essere donna: saggezza e strategia, passione e bellezza, indipendenza e selvatichezza, cura e generosità.

La serata inizierà alle 19:00 con il raduno al Centro Visite, seguito alle 19:30 da una visita guidata agli spazi museali della Grotta, a cura dell’Archeoclub d’Italia. Lo spettacolo avrà inizio alle 20:30, mentre alle 21:30 è previsto un apericena con degustazioni di ingredienti di alta qualità e vini biologici, a cura di Alimurgia.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione al 3339161363 o tramite la piattaforma Orangogo .

Il Centro Visite della Grotta di Sant’Angelo si trova a Santeramo in Colle, Lamalunga Sant’Angelo, Strada comunale esterna (Google Maps ).

Un’occasione imperdibile per riscoprire e celebrare la ricchezza e la diversità del femminile, in un luogo carico di storia e suggestione.