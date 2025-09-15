Lecce ospita la seconda edizione del “Stato dell’Arte Festival”

LECCE – Torna a Lecce, dal 3 al 5 ottobre, la seconda edizione del, organizzato da Icon Radio Visual Group APS e diretto artisticamente da GeGè Telesforo. Il festival affronta temi di grande attualità come sostenibilità, mobilità possibile, tutela dei beni culturali e musica come veicolo di messaggi positivi. Il tema centrale dell’edizione 2025 è, considerata un valore assoluto da proteggere.

La rassegna coinvolgerà luoghi simbolici e non convenzionali della città, tra cui Fiermonte Museum, Parco delle Cave di Marco Vito – Caffetteria Alvaro Siza e Water Square, Casa 300mila, Fiermontina, Masseria Provenzani (Torre Rinalda) e Palazzo Bozzi Corso.

Sul main stage del Parco delle Cave, il pubblico potrà assistere a esibizioni di altissimo livello internazionale: dal polistrumentista e cantante maliano Baba Sissoko & Mediterranean Blues, al concerto del pianista americano Aaron Parks Trio, con Gregory Hutchinson alla batteria e Anders Christensen al contrabbasso. A inaugurare il programma onstage sarà lo stesso direttore artistico GeGè Telesforo con il progetto “Big Mama Legacy”.

Tra gli altri eventi imperdibili: i concerti degli studenti dei Conservatori di Puglia per la rassegna “Lecce Piano Festival”, la mostra dell’artista Salvatore Sava, l’incontro con l’attore e regista Rocco Papaleo, l’incontro con l’Ordine degli Architetti in collaborazione con l’associazione H2O di Milano, la performance di Alessio Bertallot, il “piano solo” di Tania Giannouli, le video-installazioni di Valerio Calsolaro, dj set e il concerto jazz del VMV Trio.

“Sarà un’edizione vibrante, ricca di sorprese e talenti, pensata per celebrare la bellezza e la forza dell’arte in una città che ne è custode”, commenta GeGè Telesforo. “In un momento così delicato per il pianeta, vogliamo usare la nostra voce e la nostra musica per valorizzare il bene più prezioso: l’acqua. Proprio come l’arte nutre le nostre emozioni, l’acqua sostiene la vita. Insieme agli artisti e ai giovani talenti, vogliamo ricordare che acqua e arte sono tesori da proteggere.”

La rassegna è realizzata con il sostegno di Unione Europea, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Puglia, Puglia Culture, Città di Lecce, Acquedotto Pugliese e patrocinata da numerosi enti culturali e istituzionali, con il supporto di sponsor come Ford AutoTeam e Tranquillo Caffè Ristorante.

