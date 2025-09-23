Lecce, uomo muore in strada in pieno centro: indagini in corso

LECCE – Tragedia questo pomeriggio in via San Lazzaro, nel cuore di Lecce, dove un uomo di circa 35 anni è morto improvvisamente per strada.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima – a torso nudo e in evidente stato di agitazione – aveva avuto momenti di tensione con alcuni commercianti della zona, tanto da spingerli a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Quando una pattuglia di Polizia è arrivata sul posto, l’uomo avrebbe accusato un malore e si è accasciato a terra, morendo praticamente all’istante.

L’intera vicenda è in corso di accertamento: la zona è stata transennata per consentire i rilievi e chiarire le cause del decesso.