Meloni: “Riconoscimento della Palestina subordinato a liberazione ostaggi ed esclusione di Hamas”

New York - A margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la premier Giorgia Meloni ha annunciato che la maggioranza presenterà una mozione per il riconoscimento della Palestina, ma con condizioni precise: la liberazione degli ostaggi e l’esclusione di Hamas da Gaza.

Meloni ha sottolineato l’importanza dell’unità politica: “La pressione politica va fatta su Hamas”, e ha auspicato che anche l’opposizione sostenga l’iniziativa. La premier ha inoltre dichiarato di condividere gran parte del discorso del presidente americano Donald Trump all’Onu, pur precisando: “L’Ue non è ambigua, l’Occidente deve essere unito”.

Le parole della premier

Sulla questione palestinese, Meloni ha spiegato: “Dobbiamo capire quali sono le priorità. Io non sono contraria al riconoscimento della Palestina, però dobbiamo darci le priorità giuste. Spero che un’iniziativa del genere possa trovare anche il consenso dell’opposizione. Non trova sicuramente il consenso di Hamas, non trova magari il consenso da parte degli estremisti islamisti, ma dovrebbe trovare consenso nelle persone di buon senso”.