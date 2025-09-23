Lutto nel cinema, addio all'attrice Claudia Cardinale





Lutto nel cinema mondiale: è morta oggi, 23 settembre 2025, l'attrice Claudia Cardinale all'età di 87 anni.





Nata a Tunisi il 15 aprile 1938, Cardinale è stata una delle attrici italiane più importanti e conosciute a livello internazionale, nota per la sua bellezza e la sua versatilità davanti alla macchina da presa.





Durante la sua lunga carriera, durata oltre 60 anni, ha lavorato con registi di fama mondiale come Luchino Visconti, Federico Fellini, Mario Monicelli e Sergio Leone, recitando in oltre 150 film. Tra i suoi ruoli più famosi ci sono quelli in "Il Gattopardo", "8½", "Rocco e i suoi fratelli" e "C'era una volta il West".





Claudia Cardinale ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti per le sue interpretazioni, tra cui cinque David di Donatello, cinque Nastri d'argento e un Leone d'oro alla carriera al Festival di Venezia. La sua carriera è stata segnata da una grande varietà di ruoli, dalla commedia all'italiana al dramma, e ha lavorato con attori di fama internazionale come Marcello Mastroianni, Burt Lancaster e Henry Fonda.