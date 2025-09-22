Triggiano diventa museo a cielo aperto: Elton Gllava racconta il dramma dei minatori di Bulqizë

TRIGGIANO - Dal 27 settembre 2025 al 10 gennaio 2026 i vicoli del centro storico di Triggiano ospitano La litania del cromo | Litania e kromit, la mostra fotografica diffusa del fotografo albanese Elton Gllava, a cura di Manuela De Leonardis e con la direzione artistica di Annalisa Zito per la Fondazione Pasquale Battista.

Un progetto che intreccia arte, memoria e denuncia sociale, trasformando il borgo antico in un museo a cielo aperto: da via Garibaldi a Largo Mercato, passando per via del Castello e via Carroccio, immagini e parole raccontano le storie dimenticate dei minatori di Bulqizë, città simbolo delle violazioni dei diritti umani in Albania.

Attraverso intensi scatti in bianco e nero, Gllava restituisce dignità a chi lavora ancora oggi in condizioni estreme, ripercorrendo la dolorosa eredità del periodo comunista, quando i dissidenti politici erano deportati e costretti ai lavori forzati nelle miniere di cromo. Una ferita che continua a pesare anche nel presente.

L’inaugurazione, prevista per sabato 27 settembre alle 18.30 in Largo Mercato, avrà un forte valore istituzionale con la partecipazione del console generale d’Albania Arjan Vasjari. Un segno di vicinanza alla comunità albanese in Italia e, al tempo stesso, testimonianza del cammino democratico intrapreso dal Paese.

“Le fotografie di Gllava ci interrogano sul prezzo umano del lavoro e sull’urgenza di una giustizia sociale compiuta”, sottolinea la direttrice artistica Annalisa Zito. Un messaggio che trova spazio all’interno del programma Capaci di Legalità in memoria di Rocco Dicillo, agente di polizia vittima di mafia.

Il progetto nasce nel 2013, quando Gllava, emigrato in Italia negli anni ’90, torna in Albania per documentare la vita dei minatori con la sua Hasselblad. Da quelle immagini è nato anche il libro Bulqizë (Postcart, 2019), pubblicato in tre lingue e riconosciuto a livello internazionale.

La mostra, patrocinata dal Consolato Generale della Repubblica d’Albania, dalla Regione Puglia, dalla Città Metropolitana di Bari, dal Comune di Triggiano, dall’Accademia di Belle Arti e dal Politecnico di Bari, è sostenuta dal main sponsor Levigas Luce e Gas – Gruppo Augusta Ratio.

Con La litania del cromo, la Fondazione Pasquale Battista prosegue il proprio impegno a favore di un’arte civile e partecipata, che non si limita all’estetica ma diventa strumento di memoria, coscienza e denuncia collettiva. Triggiano si fa così crocevia di riflessione e responsabilità, accendendo i riflettori su ingiustizie che troppo spesso restano nell’ombra.



