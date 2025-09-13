Massafra, incendio in un capannone di Kyma Ambiente

MASSAFRA – Sono ancora in corso le operazioni per domare un incendio scoppiato ieri all’interno di un capannone di Kyma Ambiente, la partecipata che si occupa dello smaltimento dei rifiuti, situato sulla strada per Massafra.

A prendere fuoco sarebbe stato il materiale di scarto della produzione del compost, con il rogo che si presenta come covante: non si vedono fiamme visibili perché l’incendio si sviluppa sotto i cumuli di rifiuti. Secondo una prima valutazione, l’origine potrebbe essere attribuita a un’autocombustione, ma saranno i Vigili del Fuoco a confermarlo.

I pompieri stanno attualmente valutando le modalità più sicure per spostare la massa di compost e spegnere completamente l’incendio, senza creare rischi aggiuntivi. Al momento non si segnalano combustioni pericolose, motivo per cui non è stata allertata l’Arpa.

Sul posto è presente anche il presidente di Kyma Ambiente, Alfredo Spalluto, che sta seguendo l’evolversi della situazione.