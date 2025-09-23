Omicidio di Edvin Sadiku: condannato a 30 anni Francesco Colasuonno

BITONTO - Francesco Colasuonno, 38enne di Bitonto, è stato condannato a 30 anni di reclusione per l’omicidio di Edvin Sadiku, avvenuto il 3 febbraio 2017 nelle campagne di Binetto.

Il giudice ha riconosciuto le aggravanti della premeditazione e della mafiosità. Secondo le indagini, l’omicidio era stato pianificato per punire Sadiku dopo la sua decisione di collaborare con la giustizia.

Sia la vittima che Colasuonno erano ritenuti affiliati al clan Cipriano di Bitonto, collegato ai Parisi di Bari. All’azione partecipò anche un secondo uomo, al momento non identificato.

Sadiku fu ucciso con 12 colpi di pistola al collo e alla testa subito dopo essere sceso da un’auto, che aveva appena rapinato insieme a Colasuonno e al terzo uomo a Toritto.

La Regione Puglia e il Comune di Bitonto si sono costituiti parte civile insieme ai familiari della vittima, assistiti dall’avvocato Libio Spadaro.