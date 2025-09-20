Milan-show: Pulisic trascina i rossoneri al 3-0 sull’Udinese

Ac Milan fb

PIERO CHIMENTI – Terza vittoria consecutiva in campionato per il Milan, che domina l’Udinese per 3-0 in una partita convincente disputata al Bluenergy Stadium. A decidere il match è stata una prestazione sontuosa di Christian Pulisic, autore di una doppietta e indiscusso migliore in campo. Il terzo gol porta la firma di Fofana, che completa il successo dei rossoneri.

La squadra di Massimiliano Allegri ha mostrato grande intensità e compattezza, con buone prestazioni di Rabiot, Modric, Saelemaekers, Pavlovic e Gabbia, tutti voti positivi secondo il telecronista di Sky Sport Stefano Borghi. Pulisic ha brillato soprattutto per dinamismo e precisione sotto porta, confermandosi elemento decisivo per l’attacco rossonero.

L’Udinese, invece, ha sofferto in difesa e in fase di costruzione: male il portiere Sava, così come Karlstrom, mentre Gimenez non ha ancora convinto appieno. Zaniolo, entrato a partita in corso, ha ottenuto la sufficienza mostrando qualche spunto interessante ma senza incidere quanto ci si poteva aspettare.

Con questo risultato il Milan consolida la propria posizione in classifica e si prepara con fiducia alle prossime sfide, dimostrando di poter contare su un attacco versatile e su una squadra solida, capace di gestire sia le fasi di possesso che quelle difensive con equilibrio.