San Nicola per la prima volta alla Fiera del Levante: fede e tradizione tra gli stand della Campionaria

BARI – Per la prima volta nella storia della Fiera del Levante, la statua di San Nicola è stata accolta all’interno del quartiere fieristico, sabato 20 settembre, in occasione della 88ª Campionaria Internazionale. L’iniziativa ha unito spiritualità, tradizione e memoria storica, offrendo ai visitatori un momento di riflessione e preghiera.

La cerimonia, arricchita dalla presenza degli Sbandieratori e Timpanisti dell’Associazione “Militia Sancti Nicolai”, ha visto la statua posizionata sul palco dell’area 47, simbolo di un incontro tra devozione popolare e dinamismo economico.

Due momenti principali hanno scandito la giornata: la Celebrazione Eucaristica presieduta da padre Giovanni Distante OP, animata dal Coro della Basilica Rettore, e la Preghiera per la pace e la fraternità universale, guidata da Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Bari-Bitonto e Delegato Pontificio della Basilica.

“È un’emozione forte, unica, essere il primo presidente ad accogliere qui la statua del nostro Santo Patrono – ha dichiarato Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante –. Ringrazio padre Distante per aver sostenuto fin dal mio insediamento il progetto di sensibilizzazione sui temi della Pace”.

Padre Distante ha sottolineato il valore simbolico della presenza del Santo: “San Nicola è ponte che unisce Occidente e Oriente. In una Campionaria che mette al centro il dialogo e gli scambi internazionali, la sua figura ispira tutti a essere migliori, più vicini agli ultimi e agli indifesi”.

Mons. Satriano ha aggiunto: “La presenza di San Nicola oggi è un segno di speranza. Vivere questo momento di preghiera è stata una goccia in un oceano di indifferenza. Ci auguriamo che quanto fatto oggi possa essere un seme per la Pace”.

L’evento ha così trasformato la Fiera del Levante in uno spazio dove tradizione, spiritualità e comunità si sono incontrate, rafforzando l’identità culturale e spirituale del territorio.