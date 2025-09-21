Moda in Fiore: talento, eleganza e spettacolo a Terlizzi

TERLIZZI - Questa sera, alle ore 21.00, Piazza Cavour a Terlizzi si trasformerà in un palcoscenico di talento, glamour ed eleganza con Moda in Fiore, il gran galà dedicato alla moda, all’arte, allo spettacolo e alla musica, organizzato da Vincenzo Vallarelli.Protagonista sul palco sarà Chantal Sisto, che emozionerà il pubblico con un medley dal vivo di grande impatto musicale, spaziando dai classici intramontabili come Caruso e ’Tu si’ na cosa grande’ di Domenico Modugno, fino alle straordinarie interpretazioni della grande Mina.La serata proseguirà all’insegna del sorriso con la comicità di Nico Moretti. Madrina dell’evento sarà l’attrice Violante Placido, mentre la conduzione della serata sarà affidata a Angela Molinari.Un appuntamento imperdibile per celebrare il talento, la creatività e la bellezza sotto le stelle, tra musica, arte e moda.