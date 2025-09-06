Taras Teatro Festival 2025: a Taranto “L’ombra della guerra” illumina il palco con grandi maestri e giovani talenti

ph_Laila Pozzo

TARANTO – Dal 19 settembre al 19 ottobre 2025, Taranto ospita il Taras Teatro Festival / Scena antica e visioni contemporanee, manifestazione appena riconosciuta di rilevanza nazionale dal Ministero della Cultura. Il tema centrale del festival, diretto da Massimo Cimaglia con la collaborazione di Elisabetta Pozzi, è “L’ombra della guerra”, con spettacoli che rileggono i conflitti odierni attraverso il teatro antico e i miti del passato.

Il festival vedrà sul palco grandi nomi del teatro italiano come Antonio Calenda, Moni Ovadia, Carlo Boso, Paolo Rossi, Marco Baliani, Daniele Salvo e Andrea Tidona, insieme a giovani interpreti under 35. Tra gli eventi principali, il 19 settembre si terrà la lezione-spettacolo “Indagini sull’Orestea” con Antonio Calenda presso l’Auditorium TaTÀ. Il 20 settembre, al Teatro Fusco, Moni Ovadia sarà protagonista di “Ovidio il poeta relegato. Metamorfosi dell’esilio”, diretto da Daniele Salvo e con Barbara Capucci. Il 26 settembre debutta in prima nazionale “Oreste” da Euripide, rivisitazione di Dario Battaglia ambientata in una clinica psichiatrica, presso l’Auditorium TaTÀ. Il 27 settembre, sempre al Teatro Fusco, Paolo Rossi proporrà “Stand Up Classic”, reinterpretando grandi autori del passato. Dal 28 al 29 settembre Carlo Boso terrà una masterclass e presenterà in prima nazionale la commedia “La pace” di Aristofane con i partecipanti under 35, nell’ambito della sezione «Future Stage».

Il festival include anche una temporary exhibition dedicata alle maschere di Giancarlo Santelli al Museo archeologico nazionale di Taranto – MarTA, visitabile il 27 settembre. Altri debutti nazionali comprendono la rilettura delle “Troiane” di Euripide il 3 e 4 ottobre, “Pluto o il dono della fine del mondo” il 5 ottobre, “La più grande tragedia dell’umanità” il 10 ottobre con interazione del pubblico, “Agamennone” di Ghiannis Ritsos con Andrea Tidona l’11 ottobre, “Dormono sulla collina” il 18 ottobre con Barbara Gizzi e Massimo Cimaglia, e infine “Quando gli dèi erano tanti” di Marco Baliani il 19 ottobre, sempre presso l’Auditorium TaTÀ.

I biglietti sono disponibili su vivaticket.com o all’Auditorium TaTÀ. Per il Teatro Comunale Fusco, il prezzo è di 15 € per la platea e 10 € per la galleria (5 € per studenti), mentre per l’Auditorium TaTÀ il costo è di 10 € (5 € per studenti). L’abbonamento a tutti gli spettacoli costa 88 €. Per informazioni è possibile contattare il numero 333.2694897.