Noci, riapre il Parco Giochi di via T. Siciliani: uno spazio rinnovato per bambini e comunità

La cerimonia, presentata da Francesca Amatulli, ha visto la partecipazione di numerose famiglie e bambini. Dopo il taglio del nastro da parte del sindaco Francesco Intini, affiancato dall’amministrazione comunale, l’inaugurazione è proseguita con un momento di preghiera guidato da don Maurizio Caldararo.

Nel suo discorso, il sindaco Intini ha sottolineato il valore simbolico e comunitario dell’opera: «Un cantiere che diventa finalmente realtà è uno dei momenti più belli per chi amministra. Questo parco è nel cuore di Noci e oggi torna ad esserlo per le generazioni attuali e future». Il primo cittadino ha ricordato l’intuizione dell’ex sindaco Domenico Nisi e della sua squadra nell’ottenere il finanziamento PNRR, ringraziando inoltre i professionisti e i tecnici comunali che hanno seguito i lavori. Il parco sarà intitolato a Felice Laforgia, promotore dell’area negli anni Settanta, simbolo di inclusione e socialità.

La consigliera regionale Lucia Parchitelli ha evidenziato il valore sociale della restituzione di spazi pubblici alla comunità, citando anche altri parchi della città come esempi di riqualificazione urbana. Il delegato allo sport Ivano Luciani ha posto l’accento sul ruolo aggregativo del parco e sulle iniziative future, come tornei ed eventi.

Francesco Ritella, amministratore della società Sport & Play, affidataria della gestione del parco, ha illustrato i servizi previsti, tra cui un’area di sgambettamento per cani e giostrine inclusive per bambini con disabilità.

Con la riapertura del Parco Giochi, Noci recupera non solo uno spazio fisico, ma anche un simbolo di socialità e memoria condivisa, capace di unire passato e futuro della comunità.

Foto: Federica D’Onghia e Agostina Carella