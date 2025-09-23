Putignano, oggi la conferenza stampa per la 632ª edizione del Carnevale
PUTIGNANO – Si terrà oggi la conferenza stampa di presentazione della 632ª edizione del Carnevale di Putignano, il Carnevale più lungo d’Europa. L’appuntamento è fissato per le ore 16:30 presso la Nuova Cittadella del Carnevale, in Viale Cristoforo Colombo (ex Autodromo).
All’incontro interverranno, tra gli altri, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, il Sindaco di Putignano Michele Vinella e il Presidente della Fondazione del Carnevale Danilo Daresta.
La conferenza si svolgerà all’interno dei nuovi capannoni della Cittadella, offrendo ai partecipanti l’opportunità di visitare in anteprima gli spazi e conoscere le prime anticipazioni sull’edizione 2026 del Carnevale.