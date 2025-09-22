Oria, auto del sindaco data alle fiamme nella notte
ORIA – Intimidazione nella notte ai danni del sindaco di Oria, Cosimo Ferretti. La sua auto, una Volkswagen Tiguan, è stata data alle fiamme intorno alle 3.30, mentre era parcheggiata in strada, nei pressi dell’abitazione del primo cittadino.
Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco per domare le fiamme e i carabinieri, che hanno avviato subito le indagini per chiarire dinamica e responsabilità.
L’episodio, di forte impatto e fortemente inquietante, arriva a sei mesi di distanza dalla grave intimidazione ai danni di due veicoli della polizia locale, anch’essi dati alle fiamme, nella stessa città.
Le autorità locali hanno espresso vicinanza al sindaco e sottolineato la necessità di fare piena luce sull’accaduto, ribadendo la volontà di non cedere a forme di intimidazione e violenza.
