Oria, auto del sindaco data alle fiamme nella notte

ORIA – Intimidazione nella notte ai danni del sindaco di Oria,. La sua auto, una, è stataintorno alle, mentre era parcheggiata in strada, nei pressi dell’abitazione del primo cittadino.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco per domare le fiamme e i carabinieri, che hanno avviato subito le indagini per chiarire dinamica e responsabilità.

L’episodio, di forte impatto e fortemente inquietante, arriva a sei mesi di distanza dalla grave intimidazione ai danni di due veicoli della polizia locale, anch’essi dati alle fiamme, nella stessa città.

Le autorità locali hanno espresso vicinanza al sindaco e sottolineato la necessità di fare piena luce sull’accaduto, ribadendo la volontà di non cedere a forme di intimidazione e violenza.