Palazzo Pesce: Musica, teatro e jazz in programma tra settembre e ottobre 2025

MOLA DI BARI – La corte all’aperto disi prepara ad accogliere un fitto calendario di eventi culturali e musicali tra, in collaborazione con il, offrendo al pubblico serate di grande qualità tra teatro, musica e recital.

Venerdì 26 settembre – Sempre. Tante Facce Una Voce: omaggio a Gabriella Ferri

Alle ore 21.00, il palco di Palazzo Pesce ospita lo spettacolo “Sempre. Tante Facce Una Voce”, un omaggio alla leggendaria cantante Gabriella Ferri. La cantante e interprete Veronica Sinigaglia, accompagnata da Luciano Salvemini al pianoforte e Nino Acquaviva alla chitarra, proporrà un percorso di teatro-canzone che racconta, attraverso musica e parole, la vita e l’arte di Ferri, una donna che ha saputo dare voce a ciò che il cuore non può esprimere.

Sabato 27 settembre – Naviganti: storie di marinai, migranti e amanti

Alle ore 21.00, lo spettacolo musicale e poetico “Naviganti”, con Pietro Verna e Francesco Tinelli, porterà il pubblico in un viaggio emotivo attraverso parole e musica ispirate a autori come Pavese, Baricco, De Luca, Camus, Dalla, Conte e Fossati, alla scoperta delle profondità dei sentimenti e delle emozioni umane.

Venerdì 3 ottobre – Jazz Around the World

Alle ore 21.00, il jazz internazionale arriva a Mola di Bari con “Jazz Around the World”, che vedrà sul palco la voce di Cristina Lacirignola, la tromba di Mino Lacirignola e il pianoforte di Andrea Gargiulo. Il concerto propone un viaggio musicale attraverso le culture e i ritmi del jazz, dall’Europa all’America Latina, dalla Russia al Sudafrica.

Sabato 4 ottobre – Ragtime: Il sorriso della musica

Alle ore 21.00, il pianista Marcello D’Ippolito interpreterà il repertorio del ragtime, musica vivace e sincopata capace di esprimere emozioni autentiche e spontanee, regalando al pubblico una serata all’insegna della leggerezza e dell’allegria.

Domenica 5 ottobre – Recital: Adriana Snape e Antonia Valente

Alle ore 20.00, il palco di Palazzo Pesce accoglie un recital di altissimo livello cameristico con la violista Adriana Snape e la pianista Antonia Valente. Il programma propone pagine di Schumann, Ricard Lamote de Grignon e York Bowen, un percorso tra poesia, virtuosismo e potenza espressiva.

Venerdì 10 ottobre – Great American Songbook and Beyond

Alle ore 21.00, la serata sarà dedicata al repertorio jazz vocale con Gianna Montecalvo alla voce, accompagnata da Eugenio Macchia al pianoforte e Giampaolo Laurentaci al contrabbasso. Il trio esplorerà brani immortali dei grandi autori come Gershwin, Porter, Rodgers, Ellington e Warren, affiancati a composizioni moderne di Bley, Hersch, Hancock e Metheny.