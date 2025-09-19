Oria, due appuntamenti per la rassegna 'Un Pozzo di Poesia - Incontro con le autrici' presso Inzona Healthy Bar
ORIA (BR) - Proseguono gli eventi ad Oria a cura dell'associazione culturale "Il Pozzo e l'Arancio". Si tratta di due serate poetiche in programma, due appuntamenti con la scrittura di due poetesse che gli amici de Il Pozzo e l'Arancio conoscono bene.
Presso Inzona Healthy Bar in Piazza Lama 30 ad Oria sarà presentato
venerdì 19 settembre 2025 alle ore 20:00
"La cura primordiale"di Fernanda Filippo e domenica 21 settembre 2025 alle ore 20:00 "Fuscelli" di Beatrice Montenegro.
Gli eventi fanno parte della rassegna "Un Pozzo di Poesia - Incontro con le autrici".