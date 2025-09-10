Trinitapoli: il 14 settembre appuntamento con la Mostra-Scambio





MICHELE MININNI - Domenica 14 settembre 2025 si terrà a Trinitapoli la 7ª edizione della “Trinitapoli Storica”, mostra-scambio di moto, vespe, auto storiche e moderne.

L’evento è organizzato e coordinato dall’associazione Trinitapoli in Moto, con il patrocinio del Comune di Trinitapoli. Una giornata ricca di iniziative animerà via Vittorio Veneto, dalle ore 8:00 alle 22:00, con la partecipazione di numerosi motociclisti e collezionisti di auto d’epoca provenienti da tutta la Puglia e non solo.

Il programma prevede la mostra-scambio e un mercatino dell’usato. Nel corso della giornata verranno premiati:

la moto e l’auto storica più datata;

la moto e l’auto moderna più bella;

il club di biker, vespe e auto più numeroso.

L’evento sarà arricchito da una festa popolare di quartiere, con musica, balli, intrattenimento e giochi per bambini. Parteciperanno le scuole di danza Kinderballet e Passion Dance, insieme all’Associazione Fight Club. Ad esibirsi anche la band “Rivoluzione Zero”, composta da cinque elementi.

La giornata si concluderà con una lotteria ricca di premi.

“Con grande orgoglio abbiamo organizzato questo evento – ci dice il presidente dell’associazione, Mimmo Samarelli – giunto alla settima edizione. La Mostra-Scambio di moto e auto storiche cresce ogni anno, e ci auguriamo di soddisfare sempre meglio le esigenze dei partecipanti e dei visitatori. Abbiamo già ricevuto numerose prenotazioni da tutta la Puglia – continua Samarelli – sarà una vera festa popolare, con tanta musica e sano divertimento. Un evento che celebra la passione per i motori, intrecciandosi con la cultura e la storia del nostro territorio.”



