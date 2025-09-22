Viaggio nei segreti delle chiese di Bari: presentazione del libro di Federica Calabrese e Giancarlo Liuzzi
BARI – Sabato 27 settembre 2025, alle ore 19:30, la Chiesa di San Michele Arcangelo (Str. San Benedetto 16, Bari Vecchia) ospiterà la presentazione del volume “In oblivione iacio – Viaggio nei segreti delle chiese di Bari” (Quorum Edizioni), curato dall’archeologa Federica Calabrese e dall’esperto di storia, arte e architettura locale Giancarlo Liuzzi. L’evento è promosso dall’Aps Martinus, associazione attiva nel recupero della millenaria chiesa di San Martino, con il sostegno della Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali del Ministero della Cultura.
Il libro rappresenta un vero e proprio atto d’amore per Bari, rivelando luoghi di culto nascosti o dimenticati che custodiscono secoli di storia, leggende, architetture e opere d’arte. Ventiquattro chiese, dai monumenti più celebri alle gemme quasi invisibili, diventano tappe di un percorso culturale che attraversa tutta la città: dalla Bari Vecchia (San Martino, San Giovanni Crisostomo, monastero di San Benedetto in San Michele), ai quartieri (convento di San Giuseppe, chiese di Santa Fara e San Pasquale Baylon), dalle campagne (chiese rupestri di Santa Candida, strada Martinez, Annunziata, Madonna della Grotta) fino alle periferie urbane (chiese del Purgatorio di Modugno e Bitonto, Veterana di Bitetto), concludendo con un ambizioso progetto incompiuto di matrice orientale.
Gli autori si soffermano su dettagli spesso trascurati: opere d’arte, iscrizioni, elementi lapidei, trasformazioni architettoniche e aneddoti tramandati oralmente, invitando i lettori a sentire e abitare con consapevolezza questi spazi. Come scrivono Calabrese e Liuzzi: “In questi luoghi rinasce la sacralità del quotidiano, un richiamo all’essenza più profonda della città e alla sua anima viva e pulsante.”
La serata, inserita nelle Celebrazioni in onore di San Michele Arcangelo, sarà presentata da Sigismondo Favia dell’Arciconfraternita omonima e vedrà i saluti dell’architetto Gerardo Milillo, presidente dell’Aps Martinus. Interverranno gli autori e il cultore di storia e arte locale Nicola Cortone, intervallati dalle letture del poeta dialettale Michele Aprile.
Un’occasione unica per dialogare con gli autori, sfogliare il libro e intraprendere un nuovo viaggio alla scoperta delle meraviglie spesso nascoste della città di Bari.
Ingresso libero
