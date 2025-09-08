Paura a Rosa Marina, spari a salve contro agente immobiliare

Paura ieri sera nel villaggio turistico, dove l’agente immobiliareè stato preso di mira da due uomini che hanno esplosodavanti alla sua villa.

Secondo quanto ricostruito dal commissariato di Ostuni, Colucci ha sorpreso i due mentre tentavano di entrare nella proprietà. Alla sua vista, i malviventi sono fuggiti, ma uno dei due ha chiamato Colucci per nome prima di sparare. La polizia scientifica ha repertato quattro bossoli.

Si tratta della terza intimidazione subita da Colucci dal 2019. L’agente immobiliare, già assessore al Comune di Ostuni oltre vent’anni fa, commenta con preoccupazione: “Non so davvero cosa pensare, mi affido alla giustizia. C’è un clima di tensione nel villaggio… ora ho paura per la mia famiglia”.

Le indagini proseguono per identificare i responsabili e chiarire il movente dell’episodio.