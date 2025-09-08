Ospedale Nord Barese a Bisceglie, Caracciolo: “Avanti con l’iter, entro fine novembre la gara d’appalto”





“La gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori di realizzazione del nuovo ospedale del Nord-Barese a Bisceglie potrebbe essere bandita entro la fine del mese di novembre. In questo momento è in corso la verifica progettuale del Pfte con una costante interlocuzione tra Cab Asset, Rup e progettisti. L’obiettivo è quello di procedere nel modo più rapido possibile”. Così il consigliere regionale Filippo Caracciolo a margine di un’audizione della I commissione da lui richiesta per fare il punto della situazione.

“Secondo quanto emerso dalla commissione – spiega Caracciolo – si è conclusa la prima fase di verifica progettuale. Il nuovo cronoprogramma, che ha spostato da fine settembre a fine novembre la data per la gara d’appalto, è dettato dai 343 rilievi che il Cab Asset ha sollevato all Rtp e dal fatto che la stessa Rtp dovrà consegnare 800 elaborati. Tale consegna arriverà entro la fine del mese, in modo tale da dare la possibilità al Cab Asset di per poter procedere all’ultima fase di verifica e alla successiva validazione che dovrebbe arrivare entro la metà di ottobre. A tal proposito, la commissione ha chiesto un’accelerazione dei tempi per evitare sovrapposizioni con la campagna elettorale e relative possibili strumentalizzazioni del lavoro svolto fin qui. Sarebbe un vero peccato se ciò dovesse avvenire. Una volta eseguita la validazione si potrà procedere con la gara d’appalto per la quale la Asl Bt ha già attivato le procedure e che dovrebbe arrivare entro la fine di novembre”.

“Contestualmente alla verifica progettuale – aggiunge Caracciolo – va segnalata la chiusura della conferenza di servizi e l’avvenuta adozione, da parte del consiglio comunale di Bisceglie, della variante urbanistica necessaria alla realizzazione dell’opera. Il sindaco Angarano, presente in commissione, ha comunicato che entro pochi giorni la variante sarà ratificata definitivamente ed ha manifestato l’intenzione di convocare tutti i sindaci del territorio che sarà servito dalla nuova struttura (si conta un bacino di circa 300mila abitanti) per illustrare quella che è la realizzazione del progetto”.

“Il nostro auspicio – conclude Caracciolo – è che si continui a lavorare in un clima di confronto e collaborazione, al fine di concludere l’iter in tempi brevi ed arrivare alla sospirata gara d’appalto per un’opera di grande valore strategico, fondamentale per potenziare l’offerta sanitaria al servizio del territorio”.