PizzaGirls torna su RaiPlay: otto puntate tra arte bianca, storie di donne e ospiti vip

– La pizza torna protagonista in tv, ma questa volta attraverso le storie e la creatività delle donne che ne hanno fatto un’arte. Dal 19 settembre su RaiPlay debutta la nuova stagione di PizzaGirls, il format che racconta la tradizione italiana al femminile con otto puntate condotte da Angela Tuccia e Barbara Politi.

Sedici pizzaiole – tra cui Sonia e Silvia Gabriele, Clara Micheli, Maria Falcone, Tiziana Cappiello, Milena Natale, Vittoria Iemma, Debora Buglino, Entela Mamunanaj e Nelissa Shametaj – si sfidano portando in tavola pizze dedicate a grandi icone italiane, da Laura Pausini a Raffaella Carrà, da Anna Magnani ad Artemisia Gentileschi, fino a Grazia Deledda, Lina Wertmüller, Miuccia Prada e Mariangela Melato. Ogni creazione diventa un racconto personale, un intreccio di sapori, sacrifici e radici.

La nuova edizione porta le protagoniste a casa dei vip, dove insieme alle conduttrici realizzano pizze “home-made” tra aneddoti e convivialità. Tra gli ospiti: Paolo Belli, Costanza Caracciolo, Martina Stella, Guillermo Mariotto, Ludovica Nasti, Beppe Convertini, Claudio Guerrini e gli Arteteca.

Non mancano le maestre pizzaiole delle passate edizioni – da Roberta Esposito a Petra Antolini, da Jessica Sorrentino a Francesca Calvi, passando per Helga Liberto, Simona della Valle, Francesca Gerbasio e Federica Mignacca – che tornano come ospiti speciali.

A chiudere ogni puntata, i consigli della biologa nutrizionista Alessandra Botta, che ricorda come la pizza possa essere non solo tradizione e gusto, ma anche equilibrio e benessere.

PizzaGirls, branded content ideato e diretto da Carlo Fumo per Rai Contenuti Digitali e Transmediali, con la produzione di Italian Movie Award, è distribuito in esclusiva su RaiPlay.