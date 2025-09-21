Porto Cesareo, incendio distrugge un bar: danni ingenti ma nessun ferito

PORTO CESAREO - Notte di paura a Porto Cesareo, dove un incendio ha devastato un bar in via Francesco Milea. L’allarme è scattato intorno alle 3:40, quando una densa colonna di fumo ha attirato l’attenzione dei residenti e dei passanti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Veglie, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area circostante. Nonostante i danni ingenti riportati dalla struttura, l’intervento rapido ha impedito che l’incendio si propagasse agli edifici vicini.

Le Forze dell’Ordine hanno avviato le indagini per accertare le cause del rogo. Al momento non risultano feriti, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, testimoni della colonna di fumo visibile a distanza.

Le autorità locali invitano alla prudenza e sottolineano l’importanza di segnalare immediatamente qualsiasi situazione sospetta per prevenire simili eventi.