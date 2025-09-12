Putignano, il 18 settembre parte Lectorinfabula

PUTIGNANO – La Città del Carnevale si prepara a diventare per una settimana capitale della cultura. Dal 19 al 26 settembre Putignano ospiterà per la prima volta Lectorinfabula, il festival delle idee organizzato dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno, giunto alla XXI edizione.

Il cartellone, intitolato “L’orizzonte dell’Umanità”, prevede circa 50 appuntamenti diffusi nei luoghi simbolo della città – dalla Biblioteca Comunale al Teatro Comunale, dall’ex Macello a Palazzo di Città, passando per il Museo Civico e piazza Santa Maria la Greca.

Ospiti d’eccezione

Ad aprire la kermesse sarà Patrick Zaki, protagonista di due incontri al Teatro Comunale (19 e 20 settembre, ore 20). Tra i nomi più attesi figurano anche Ezio Mauro (19 settembre, ore 11, Biblioteca Civica), Francesca Mannocchi (19 settembre, ore 21:30, Teatro Comunale), Francesca Romana Recchia Luciani (19 settembre, ore 19:30, Museo Civico), Francesco Carofiglio (19 settembre, ore 20:30, Museo Civico) e Mia Ceran (20 settembre, ore 21:30, Teatro Comunale).

Una mostra sulla pace

Dal 18 settembre al 17 ottobre, il chiostro della Biblioteca Comunale ospiterà la mostra a cura di Thierry Vissol per il centro Librexpression, dedicata al tema della guerra e della pace, filo conduttore anche di molti incontri in programma.

Le dichiarazioni

«Putignano è felice di accogliere un Festival così importante – ha dichiarato il sindaco Michele Vinella – un’occasione di crescita e stimolo per la nostra comunità».

Soddisfazione anche dall’assessore all’Innovazione culturale Mariano Intini: «Per la prima volta Lectorinfabula arriva qui, portando decine di incontri di alto spessore e coinvolgendo tante realtà locali. È una straordinaria opportunità per la città».

Un festival diffuso

Oltre agli incontri con i grandi nomi, Lectorinfabula proporrà workshop, percorsi formativi, spazi di confronto e Lector Ragazzi, il programma pensato per i più giovani.