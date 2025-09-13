Putignano, la tradizione incontra il futuro: nasce Putignano 1890

Si è svolta questa sera la presentazione del nuovo brand di Pastificio Sbiroli: “PUTIGNANO 1890”. L’annuncio è stato ufficializzato nella magica cornice del Museo Civico “Principe Romanazzi-Carducci di Santo Mauro” di Putignano dalla nuova Società alla presenza di autorità, stampa, degli operatori di settore, chef e influencer gastronomici.Una ricorrenza in cui la nuova governance ha spiegato la filosofia del brand e illustrato le prospettive future dell’azienda, tra le realtà industriali più radicate a Putignano. Putignano 1890 unisce sapienza artigianale, materie prime di eccellenza e tecnologie produttive d’avanguardia per rispondere alle esigenze del consumatore contemporaneo, sempre più attento a qualità, sostenibilità e benessere.Un progetto – quello presentato stasera - nato dalla volontà di reinterpretare la tradizione pastaria italiana con uno sguardo orientato al futuro, attraverso l’utilizzo di ingredienti tradizionali abbinati a componenti innovativi che favoriscono, ad esempio, il benessere digestivo, l’assorbimento di minerali e il controllo dei livelli di zucchero nel sangue.Ogni formato di pasta Putignano 1890 è frutto di ricerca e passione, lavorato con trafile in bronzo, esiccato lentamente a bassa temperatura e realizzato esclusivamente con semole selezionate da filiere controllate e tracciabili, con il risultato finale di un prodotto di altissima qualità.Il nuovo brand punta così a vuole valorizzare i gusti autentici con una visione contemporanea: attenzione alle intolleranze, utilizzo di grani antichi, linee dedicate a diete specifiche e packaging ambientalmente sostenibili.Un nuovo progetto che però non cambia casa. La sede del pastificio infatti sarà sempre a Putignano, dove è stato fondato ormai più di 100 anni fa. La nuova società intende investire nel sul territorio per creare nuovi posti di lavoro e contribuire a lanciare i prodotti di eccellenza pugliesi nei mercati internazionali.