Richiamo alimentare Conad: vongole surgelate ritirate per rischio glutine

LECCE - La tutela dei consumatori e della loro salute resta prioritaria, soprattutto in caso di allergie. Con un comunicato interno,ha segnalato un potenziale rischio per le persone allergiche al glutine e ha disposto ila marchio Conad (codice EAN 8003160590345) con termine minimo di conservazione 06/2026. Il prodotto è stato realizzato da, stabilimento di Offida (AP), Via Palmiro Togliatti n. 50.

Il provvedimento è stato adottato a seguito del riscontro di tracce di glutine nel prodotto, elemento che non dovrebbe essere presente e che potrebbe rappresentare un serio rischio per chi soffre di celiachia o intolleranza al glutine. L’azienda precisa che il richiamo è stato deciso in via precauzionale, nel rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare, con l’obiettivo di tutelare la salute dei consumatori.

Chi non soffre di allergie al glutine può consumare il prodotto senza problemi. Tuttavia, i clienti che hanno acquistato confezioni appartenenti al lotto interessato sono invitati a non consumarle e a riportarle presso il punto vendita dove è avvenuto l’acquisto. I supermercati provvederanno alla sostituzione del prodotto con un articolo analogo oppure al rimborso dell’importo speso, a seconda della scelta del cliente.

Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, raccomanda massima allerta per tutti i consumatori allergici al glutine.