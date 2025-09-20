Serie A: Verona-Juventus 1-1, bianconeri frenati al Bentegodi
VERONA - Finisce 1-1 la sfida del Bentegodi tra Verona e Juventus. A sbloccare il match sono i bianconeri con Conceicao, che al 19’ trafigge Montipo con un gran tiro. Gli scaligeri trovano il pareggio al 44’ grazie a Orban, abile a trasformare il calcio di rigore concesso per un fallo di mano di Joao Mario.
Il primo tempo si gioca a buon ritmo, con alcune fasi di gioco spigoloso, mentre nella ripresa il risultato non cambia. Il Verona sfiora più volte il colpaccio, con Orban protagonista e tra i più pericolosi in campo.
Con questo pareggio, la Juventus rallenta in classifica, mentre il Verona porta a casa un punto prezioso davanti al proprio pubblico.