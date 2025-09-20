Serie C, girone C: Cerignola-Foggia 0-0, tanti rimpianti al “Monterisi”
FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia pareggia 0-0 contro il Cerignola nella quinta giornata di andata del girone C di Serie C, in un match ricco di occasioni ma senza gol.
Nel primo tempo, al 12’ Emmausso del Cerignola calcia di destro senza centrare lo specchio della porta. Al 14’ Garofalo del Foggia va vicino al gol, seguito al 16’ da Russo degli ofantini che sfiora la rete. Al 33’ Moresso del Cerignola e al 42’ Cuppone del Foggia creano altre due occasioni pericolose, mentre al 45’ Rizzo di testa non riesce a schiacciare in porta.
Nella ripresa, all’11’ Sylla del Foggia fallisce da posizione favorevole, al 17’ Visentin del Cerignola non concretizza e al 20’ Petermann dei dauni calcia incredibilmente alto da pochi metri. Al 27’ Emmausso del Cerignola va vicinissimo al gol, mentre al 38’ Sylla salva sulla linea una conclusione di Gambale.
Con questo risultato, il Foggia resta al decimo posto con 5 punti insieme a Giugliano, Potenza e Picerno, mentre il Cerignola occupa l’ottava posizione con 6 punti insieme al Cosenza.
Prossimo impegno per il Foggia mercoledì 24 settembre alle 18:30 contro la Casertana allo stadio “Zaccheria”.