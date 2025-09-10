Settembre di fuoco per il Lecce: Atalanta, Milan e due sfide salvezza

- Sarà un mese di settembre particolarmente impegnativo per il Lecce di Eusebio Di Francesco, chiamato ad affrontare un calendario ricco di insidie sia in campionato sia in Coppa Italia. I giallorossi dovranno misurarsi con squadre di alto livello e rivali dirette per la salvezza, in un periodo che potrebbe già dare indicazioni importanti sul prosieguo della stagione.

Avvio in salita con l’Atalanta

Il primo ostacolo sarà l’Atalanta, domenica 14 settembre alle ore 15 al “Gewiss Stadium” di Bergamo. La formazione di Gian Piero Gasperini è in corsa per la Champions League e rappresenta una delle realtà più solide del calcio italiano. Non mancherà la curiosità di rivedere Nikola Krstovic, ex attaccante salentino ceduto in estate proprio ai nerazzurri.

Sfida salvezza col Cagliari

Venerdì 19 settembre alle 20:45 il Lecce tornerà al “Via del Mare” per ospitare il Cagliari. I sardi, in piena lotta per la permanenza in Serie A, hanno rinforzato l’attacco con Andrea Belotti, arrivato dal Como, e si presenteranno nel Salento con l’obiettivo di strappare punti pesanti. Sarà una gara delicata per entrambe le squadre.

Coppa Italia contro il Milan

Martedì 23 settembre alle 21 i giallorossi saranno protagonisti anche in Coppa Italia, dove affronteranno il Milan a San Siro nei sedicesimi di finale. Una sfida suggestiva e prestigiosa, ma anche estremamente difficile, contro una delle corazzate del calcio italiano.

Il Bologna al “Via del Mare”

Chiuderà il mese la sfida contro il Bologna, domenica 28 settembre alle ore 18. Gli emiliani hanno ambizioni europee e possono contare su un organico di qualità arricchito da Federico Bernardeschi. Un altro impegno di livello che testerà la tenuta della squadra di Di Francesco.

L’obiettivo resta la salvezza

Nonostante il calendario fitto e complicato, il vero traguardo del Lecce resta la salvezza. Le partite contro Cagliari e, più avanti, altri diretti concorrenti saranno decisive. Intanto, settembre sarà un banco di prova per misurare la solidità dei giallorossi e capire fin dove potranno spingersi.