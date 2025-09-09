Paura su un volo Air Horizont: finestrino si rompe durante la discesa verso Milano Malpensa

MILANO - L’8 settembre 2025, undi Air Horizont, registrato, operante sul voloda, ha vissuto momenti di tensione durante la fase di avvicinamento.

Secondo quanto riportato, mentre l’aereo stava scendendo attraverso la quota FL200, l’equipaggio ha segnalato la rottura di un finestrino della cabina. Nonostante l’incidente, il pilota è riuscito a condurre l’aereo a un atterraggio sicuro sulla pista 35R di Malpensa, circa 20 minuti dopo l’emergenza.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, segnala che l’aereo è rimasto a terra a Milano per circa 26 ore dopo l’atterraggio, in attesa di ulteriori verifiche tecniche.

Fortunatamente, non sono stati riportati feriti tra i passeggeri e l’equipaggio, e le autorità competenti stanno indagando sulle cause della rottura del finestrino.