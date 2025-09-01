Taranto, minaccia la moglie con un coltello: arrestato 49enne

TARANTO – Momenti di paura nella notte a Taranto, dove un uomo di 49 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver minacciato la moglie con un coltello e averla trattenuta con la forza all’interno dell’abitazione di famiglia.

Secondo la ricostruzione, l’uomo, al culmine di una lite, si sarebbe barricato in casa impedendo alla donna di uscire. All’arrivo dei militari, il 49enne ha continuato a minacciarla, stringendola a sé con violenza.

I Carabinieri sono riusciti a forzare l’ingresso e a bloccarlo, evitando conseguenze più gravi. L’uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti, lesioni personali e sequestro di persona.

La donna, subito soccorsa, è stata accompagnata in ospedale, dove ha raccontato di violenze e minacce subite da tempo.

Le indagini sono in corso per ricostruire l’intera vicenda e valutare eventuali ulteriori responsabilità.