Minervino Murge, si dimette la maggioranza del Consiglio: Comune verso il commissariamento
MINERVINO MURGE – Scossone politico nel comune del nord Barese: quattro consiglieri di minoranza e tre di maggioranza hanno rassegnato le dimissioni, determinando di fatto lo scioglimento del Consiglio comunale guidato dalla sindaca Lalla Mancini, eletta con la lista civica Siamo Minervino sostenuta dal centrodestra.
Con il venir meno della maggioranza necessaria a garantire la tenuta dell’assise cittadina, la gestione dell’ente passerà ora a un commissario ad acta, che traghetterà il Comune fino alle prossime elezioni.
La decisione segna la fine anticipata dell’amministrazione Mancini, aprendo una nuova fase politica per Minervino Murge.