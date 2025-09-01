Minervino Murge, si dimette la maggioranza del Consiglio: Comune verso il commissariamento

MINERVINO MURGE – Scossone politico nel comune del nord Barese: quattro consiglieri di minoranza e tre di maggioranza hanno rassegnato le dimissioni, determinando di fatto loguidato dalla sindaca, eletta con la lista civica Siamo Minervino sostenuta dal centrodestra.

Con il venir meno della maggioranza necessaria a garantire la tenuta dell’assise cittadina, la gestione dell’ente passerà ora a un commissario ad acta, che traghetterà il Comune fino alle prossime elezioni.

La decisione segna la fine anticipata dell’amministrazione Mancini, aprendo una nuova fase politica per Minervino Murge.