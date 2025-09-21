Tentata molestia sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari: intervengono bagnini e forze dell’ordine

BARI - Questa mattina, sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari, una bambina è stata avvicinata da un uomo che le avrebbe rivolto attenzioni equivoche mentre si trovavano in acqua.I primi a notare l’episodio sono stati i bagnini, che sono prontamente intervenuti per allontanare l’uomo. Alcuni bagnanti avrebbero poi cercato di fermare l’aggressore.Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato e il personale del 118 per prestare assistenza. Al momento sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.Le autorità invitano chi fosse stato testimone dei fatti a farsi avanti per fornire informazioni utili alle indagini.