Tentata molestia sulla spiaggia di Pane e Pomodoro a Bari: intervengono bagnini e forze dell’ordine
I primi a notare l’episodio sono stati i bagnini, che sono prontamente intervenuti per allontanare l’uomo. Alcuni bagnanti avrebbero poi cercato di fermare l’aggressore.
Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato e il personale del 118 per prestare assistenza. Al momento sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.
Le autorità invitano chi fosse stato testimone dei fatti a farsi avanti per fornire informazioni utili alle indagini.
Tags: Bari CRONACA LOCALE